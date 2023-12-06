Президент Фонда тюркской культуры и наследия встретилась с генсеком ТЮРКПА

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) прошла встреча президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой с генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Сурейя Эром.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Актоты Раимкулова, выразив благодарность за приглашение, поздравила Турецкую Республику со 100-летием ее образования.

На встрече президент организации рассказала о деятельности фонда, реализующего проекты в направлении защиты, изучения и популяризации богатой культуры и наследия тюркского мира, укрепления исторических и культурных связей между тюркскими народами.

Отметив существующие связи сотрудничества Фонда тюркской культуры и наследия с Парламентской ассамблеей тюркоязычных стран, Актоты Раимкулова выразила уверенность в дальнейшем расширении партнерских отношений между организациями в сфере защиты и продвижения культуры и наследия тюркского мира.

Встреча завершилась обменом мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждением реализации совместных проектов.

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