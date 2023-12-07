Внесена ясность в вопрос относительно устойчивости многоэтажных зданий в Баку к землетрясениям

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее сегодня на территории Азербайджана, вызвало тревогу среди населения. Эта напряженность ощущалась в основном в Баку. Землетрясение больше всего ощутили жители многоэтажек. Интересно, насколько устойчивы к землетрясениям высотные здания в столице?

В связи с этим, эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил в четверг Trend, что построенные в Баку многоэтажные здания в достаточной степени надежны.

"Такие здания более устойчивы, чем старые постройки. Во время нового строительства каждый этаж проверяется министерством по чрезвычайным ситуациям. Но в Баку есть много старых многоквартирных домов, которые были зарегистрированы МЧС как аварийные. Если произойдет сильное землетрясение, то первая опасность возникнет именно в них", - подчеркнул эксперт.

Э.Фарзалиев отметил, что прочность, сейсмостойкость любых качественных и некачественных зданий зависит от силы землетрясения.

"Хотя качество недавно построенных многоэтажек хорошее, есть и другие проблемы. В качестве примера можно привести близкое расположение зданий друг к другу. В случае землетрясений или пожаров обломки могут покрыть большую площадь, и в таких случаях эвакуация людей с территории может быть проблематичной", - добавил он.

Отметим, что сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр землетрясения находился в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань.

Землетрясение магнитудой от 3 до 5 ощущалось в Алтыагадже, Сиязани, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Гобустане и на Абшеронском полуострове.

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