В Азербайджане сокращается срок страхового стажа в связи с пособием по безработице

БАКУ /Trend/ - Срок страхового стажа в Азербайджане сокращается с 30 до 24 месяцев.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О страховании от безработицы", которое было вынесено на обсуждение сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Таким образом, имеющее 24 месяца страхового стажа лицо, оставшееся без работы не по своей воле, сможет получить пособие по безработице.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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