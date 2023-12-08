Победитель I конкурса "Yüksəliş" назначен на должность в минобразовании Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Победитель первого конкурса "Yüksəliş" Турхан Сулейман назначен заведующим отделом науки и политики высшего образования министерства науки и образования Азербайджана.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

В связи с назначением Турхана Сулеймана на должность заведующего отделом науки и политики высшего образования был подписан соответствующий приказ.

Отметим, что 35-летний Турхан Сулейман является бакалавром Бакинского славянского университета, выпускником магистратуры и докторантуры Бакинского государственного университета. Он работал старшим преподавателем и заведующим кафедрой Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

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