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За 10 лет клуб "Оджаг Спорт" достиг больших успехов - Вафа Бакарова

Общество Материалы 9 декабря 2023 18:31 (UTC +04:00)
За 10 лет клуб "Оджаг Спорт" достиг больших успехов - Вафа Бакарова

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - За 10 лет своей деятельности клуб "Оджаг Спорт" достиг больших успехов.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказала журналистам временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова.

"Этот год очень значимый для Клуба "Оджаг Спорт", мы отмечаем 10-летие. За эти годы клуб добился больших достижений, было много успехов, наши воспитанники в составе сборной Азербайджана принимали участие в престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и т.д. На этих соревнованиях они были в числе победителей и призеров. Мы верим, что и в последующие годы у нас будет много успехов и побед!" - подчеркнула Бакарова.

Отметим, что в честь 10-летнего юбилея Клуба "Оджаг Спорт" в Национальной арене гимнастики в Баку 9 декабря состоялось потрясающее гимнастическое гала-шоу под названием "Ocağın alovları" (Пламя Оджага).

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