На следующий год запланировано много турниров – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - На следующий год запланировано много турниров, состоится чемпионат Европы, где я буду выступать как в синхронной программе, так и в индивидуальной.

Об этом сказала Trend в воскресенье юная гимнастка, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Аян Шабанова.

"Думаю, на чемпионате Европы в синхронной программе шансов показать хороший результат больше. В индивидуальной программе мне пока немного не хватает элементов сложности. Но я буду усердно работать, готовиться к соревнованиям", - сказала она.

Говоря об участии в 7-ом чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на батуте, Шабанова отметила, что готовилась усердно и готова продемонстрировать хороший результат.

Аян Шабанова подчеркнула, что в течение текущего года участвовала во многих соревнованиях.

"Больше всего запомнились Всемирные соревнованиях среди возрастных групп в Бирмингеме (Великобритания), в программе синхронных прыжков на батуте вместе с Самирой Гусейновой мы завоевали "серебро". Это хороший результат", - добавила Шабанова.

Отметим, что 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, 19-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг). В целом в соревнованиях принимают участие 99 спортсменов. Из них 70 гимнастов участвуют в соревнованиях по прыжкам на батуте и 29 гимнастов – в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке.

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