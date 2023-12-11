В сфере дошкольного образования должны работать квалифицированные специалисты – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Будущее детей зависит от дошкольного образования, и крайне важно, чтобы в этой сфере работали квалифицированные специалисты.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на международной научно-практической конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования", сообщает Trend.

"Это довольно важная сфера. Подготовка специалистов в сфере дошкольного образования должна быть как минимум на уровне бакалавриата. В кратчайшие сроки до внимания будут доведены изменения, связанные с этим", - сказал министр.

Отметим, что проводится международная конференция на тему "Новый взгляд на качество дошкольного образования". В конференции принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, международные эксперты.

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