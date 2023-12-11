Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала самоубийство гражданина в поселке Бина

БАКУ /Trend/ - На страницах некоторых отечественных СМИ и в социальных сетях распространилась информация о проведении необъективного расследования по факту самоубийства Заманова Интигама Биннат оглу и захвата его имущества.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства) и в прокуратуре Сураханского района ведется предварительное расследование по факту самоубийства (повешения) Интигама Заманова. Некоторое время И.Заманов ночевал по разным адресам, затем пришел в дом, расположенный в поселке Бина, где он проживал ранее, и от стыда за свои противоправные действия покончил там жизнь самоубийством.

"На основании доказательств, собранных в ходе расследования, установлено, что Интигам Заманов совершил противоправные действия на почве семейных отношений. Его сын вместе с семьей переехал в другое место и не принял его в свой новый дом.

Следствием также установлено, что дом, в котором Интигам Заманов жил до своей смерти, принадлежал его родственнику Торпагу Заманову. Также выяснилось, что дом продал Т.Заманов, а не сын покойного.

В общей сложности 18 человек, подавших многочисленные жалобы по уголовному делу, на приеме в органах прокуратуры заявили, что каждый из них не был осведомлен о происшествии и уголовном деле, не обращался в какие-либо государственные органы, а также что подписи в заявлениях им не принадлежат.

При расследовании этих обращений было подтверждено, что племянник погибшего Махаббат Исмаилов и другие лица, имеющие интерес к произошедшему инциденту, в разное время писали в государственные органы предвзятые жалобы от имени 18 человек, обвиняя сына Интигама Заманова в смерти своего отца, с целью оказать давление на следствие.

В настоящее время продолжается следствие уголовного дела.

Кроме того, несмотря на то, что в ходе расследования, проведенного Управлением полиции Сураханского района на основании жалобы членов семьи, было найдено подтверждение противоправных действий, совершенных Интигамом Замановым внутри семьи, на основании статьи 39.1.5 Уголовно-процессуального кодекса (Обстоятельства, исключающие уголовное преследование со смертью лица, наступившей после совершения деяния, предусмотренного уголовным законом) в возбуждении уголовного дела было отказано.

Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз просит представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию без уточнения деталей в следственных органах", - говорится в сообщении ведомства.

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