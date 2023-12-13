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Из-за неисправности в системе связи, произошла задержка в графике движения поезда Сумгайыт-Баку

Общество Материалы 13 декабря 2023 09:30 (UTC +04:00)
Из-за неисправности в системе связи, произошла задержка в графике движения поезда Сумгайыт-Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В 07:50 скоростной пассажирский поезд, следовавший из Сумгайыта в Баку, задержался на несколько минут.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в ЗАО "Азебайджанские железные дороги".

Было отмечено, что причиной задержки стала неисправность сигнализации и связи в районе железнодорожной станции Пиршаги. В результате светофоры загорелись красным. Причины инцидента выясняются.

Было подчеркнуто, что в настоящее время проблем с движением поездов нет, они движутся в соответствии с графиком.

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