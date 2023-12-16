Высокие цены на нефть позволяют направлять больше средств в социальную сферу - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Повышение цен на нефть на мировом рынке приносит Азербайджану дополнительные доходы.

Об этом в субботу Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

По его словам, предварительные оценки показывают, что цены на нефть на мировом рынке на 10 долларов США выше, чем предусмотрено в бюджете, что приводит к поступлению в Азербайджан около 2 миллиардов манатов.

"Часть этих средств поступает в госбюджет, а часть - в Государственный нефтяной фонд. Это позволяет направлять больше средств из госбюджета в разные сферы, в том числе и на социальную направленность. Высокие цены на нефть в мире в 2022 и 2023 годах позволили расширить социальные пакеты, в то же время стало возможным направлять больше средств на восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий и укрепление нашей национальной безопасности",- добавил В.Байрамов.

Отметим, что в государственном бюджете на 2023 год цена барреля нефти установлена в размере 60 долларов США. В настоящее время цена на нефть на мировом рынке составляет около 75 долларов США.