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В 2023 году в Азербайджане проактивно назначено 153,2 тысячи пенсий, пособий и стипендий

Общество Материалы 19 декабря 2023 13:47 (UTC +04:00)
В 2023 году в Азербайджане проактивно назначено 153,2 тысячи пенсий, пособий и стипендий

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2023 года через электронную систему в проактивном порядке гражданам Азербайджана было назначено 153,2 тысячи социальных выплат, в том числе 28,2 тысячи пенсий, 125 тысяч пособий и стипендий.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала 2019 года было электронизировано назначение пенсий, а затем пособий и стипендий. Это обеспечивает назначение социальных выплат через электронную систему без обращения и подачи документов.

Всего за прошедший период в проактивном порядке назначено 153,2 тысячи пенсий, пособий и стипендий.

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