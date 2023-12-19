В 2023 году в Азербайджане проактивно назначено 153,2 тысячи пенсий, пособий и стипендий

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2023 года через электронную систему в проактивном порядке гражданам Азербайджана было назначено 153,2 тысячи социальных выплат, в том числе 28,2 тысячи пенсий, 125 тысяч пособий и стипендий.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала 2019 года было электронизировано назначение пенсий, а затем пособий и стипендий. Это обеспечивает назначение социальных выплат через электронную систему без обращения и подачи документов.

Всего за прошедший период в проактивном порядке назначено 153,2 тысячи пенсий, пособий и стипендий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!