Ведется подготовка к началу операций по трансплантации костного мозга - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Идет подготовка к началу проведения со следующего года операций по трансплантации костного мозга в Yeni Klinika, подведомственной TƏBİB.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, сообщает Trend.

Он отметил, что на начальном этапе предусмотрено создать отделение с фондом в 25 больничных коек.

"Как известно, стерильность при трансплантации костного мозга - очень важный вопрос. Отделения должны быть преобразованы в стерилизационную среду, чтобы обеспечить качественное обслуживание. Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, должны находиться в этих отделениях в течение длительного времени. Мы ведем обсуждения с международными экспертами, передовыми медицинскими учреждениями мира, выполняющими трансплантацию костного мозга, изучаем их опыт. Кроме того, при поддержке министерства здравоохранения врачи, а также средний медперсонал, работающий в подведомственных минздраву и нам медицинских учреждениях, отправляется на различные тренинги с целью совершенствования знаний в этом направлении. Одна группа уже привлечена к семинарам, другая группа, как ожидается, будет привлечена к ним в следующем году", - сказал он.

В.Гурбанов добавил, что вполне вероятно, что в течение следующего года в Yeni Klinika будет проведена первая операция по трансплантации костного мозга.

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