В Азербайджане двум министерствам и агентству предоставлены новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список диких животных, которых разрешено содержать и разводить в условиях несвободы или полусвободы физическим и юридическим лицам, а также требования к их содержанию, охране и использованию".

Как сообщает в четверг Trend, согласно соответствующему постановлению, в связи с этим министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана получили новые полномочия.

Так, физические и юридические лица при содержании, охране и использовании диких животных, разрешенных к содержанию и разведению в условиях несвободы или полусвободы, во время их заболевания, угрозе уничтожения и гибели должны незамедлительно проинформировать об этом министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (должен быть осуществлен комплекс мер по профилактике и ликвидации заболеваний).

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