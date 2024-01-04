БАКУ /Trend/ - В Ходжавенде обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружены и изъяты семь автоматов, две ручные гранаты, патроны различных калибров и другие боеприпасы.

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