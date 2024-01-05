В горных и предгорных районах Азербайджана выпадет снег

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 6 января ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с (с порывами до 23-28 м/с). Ночью и утром местами на полуострове он усилится до 30-32 м/с, со второй половины дня ветер ослабнет.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в регионах страны, начиная с западных районов, с полудня 5 января и до утра 6 января временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах (Нахчыванская Автономная Республика, Карабах и Восточный Зангезур, Губа-Гусар) ожидаются интенсивные осадки.

Ожидается, что с вечера 5 января до полудня 6 января западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, а 6-го числа ночью и утром местами до 30-32 м/с.

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