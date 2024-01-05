Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 января.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Прогнозируется сильный северо-западный ветер с ослаблением скорости во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 5–8°, днем – 9–12° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В некоторых районах Азербайджана временами осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, который местами может быть интенсивным. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. В некоторых районах временами туман. Ветер западный, ночью и утром местами порывистый.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем – 9–14° тепла, в горах – ночью 3-7°, днем 0-3° мороза.

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