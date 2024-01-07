Стало известно о состоянии здоровья 15-летней девочки, выпавшей с балкона в поселке Масазыр

БАКУ /Trend/ - Стало известно о состоянии здоровья 15-летней Аян Аслановой, выпавшей с балкона в поселке Масазыр города Баку.

Об этом в воскресенье Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

"В состоянии пациентки наблюдается положительная динамика. Ей не требуется дополнительная кислородная поддержка. Гемодинамика стабильна, продолжают приниматься необходимые меры", - заявили в TƏBİB.

Напомним, что 3 января в Абшеронском районе распространилась информация о падении с балкона 15-летней девочки. В TƏBİB сообщили, что в настоящее время проводится соответствующее расследование в связи с поступившим вызовом для Аян Аслановой по адресу: Абшеронский район, поселок Масазыр, улица Физули, 49.

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