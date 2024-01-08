В азербайджанской армии проведены сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, а также психологами.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности своей Родины, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах были заслушаны доклады о деятельности, осуществленной в минувшем году в направлении совершенствования идеологической работы и морально-психологического обеспечения, о достигнутых результатах и устранении недостатков, обсуждены предстоящие мероприятия и планы на перспективу.

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