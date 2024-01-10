Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста

Общество Материалы 10 января 2024 12:53 (UTC +04:00)
Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что эта методология характерна для частного пенсионного фонда.

"В отношении частного пенсионного фонда также подготовлены нормативные документы", - отметил Г.Мамишов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости