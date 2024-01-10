БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что эта методология характерна для частного пенсионного фонда.

"В отношении частного пенсионного фонда также подготовлены нормативные документы", - отметил Г.Мамишов.

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