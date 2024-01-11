Внесена ясность в вопрос о переходе учителей в Нахчыване на единую форму одежды

БАКУ /Trend/ - В последние дни в различных социальных сетях и на сайтах СМИ появилась информация о требовании министерства образования Нахчыванской Автономной Республики о переходе педагогического состава общеобразовательных учреждений на единую униформу.

Как сообщает в четверг Trend, министерство прокомментировало данный вопрос.

Было отмечено, что информация, распространяемая в связи с принятием каких-либо решений или поручений о переходе педагогического состава общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству образования Нахчыванской Автономной Республики, является дезинформацией и не отражает действительности.

"Заявляем, что такие требования и ожидания, как этическое поведение учителей, дресс-код, форма самовыражения в обществе, лояльность, взаимодействие участников образовательного процесса и т.д., регулируются "Правилами этического поведения учителей", утвержденными приказом № 600 министерства образования Азербайджанской Республики от 16 мая 2014 года.

Постановления и поручения, изданные министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, приведены в соответствие с нормативами, которые нашли свое отражение в законодательстве. Кроме того, мы заявляем, что распространение в СМИ недостоверной информации, не основанной на каких-либо фактах, не получившей официального подтверждения, противоречит нашим национальным медиа-ценностям и концепции профессиональной журналистики, сформировавшимся почти за 150 лет. Распространение информации, не отражающей правду, ради дешевой популярности вводит общество в заблуждение.

Мы заявляем, что если подобные случаи будут повторяться в будущем, с нашей стороны будут предприняты адекватные шаги в правовой плоскости. Призываем граждан не верить неофициальной информации. В то же время мы рекомендуем представителям СМИ уточнять информацию через нашего ответственного сотрудника по СМИ при обмене информацией касательно министерства образования Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

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