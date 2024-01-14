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В Баку выпал снег (ФОТО)

Общество Материалы 14 января 2024 09:46 (UTC +04:00)
В Баку выпал снег (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Обильный снегопад продолжается наблюдаться в Баку.

Как сообщает Trend, начавшийся вчера мокрый снег позже перешел в снег.

Напомним, что ранее Национальная служба гидрометеорологии сообщила, что с 13 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет временами осадки, а днем ожидается мокрый снег, который сменится снегом.

В Службе сообщили, что ночью и днем ​​с 12 по 13 января температура будет близка к 4°, а вечером составит около 0°. Атмосферное давление повысится с 752 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%. Есть вероятность, что 14-15 января в Баку и некоторых районах Абшеронского полуострова дороги ночью и утром покроются льдом.

В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
В Баку выпал снег (ФОТО)
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