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Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 15 января 2024 13:57 (UTC +04:00)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева Бинагадинского района города Баку, прогремел взрыв.

Как сообщает в понедельник Trend , на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время заместитель Генпрокурора Азербайджана Эльмар Джамалов и сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев прибыли на место взрыва и пожара в цехе в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС, пожар в цехе, расположенном на улице АКунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия. Дополнительная информация будет предоставлена.

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Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в мебельном цехе в Баку, где произошел взрыв, локализован - последняя ситуация на территории (ФОТО/ВИДЕО)
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