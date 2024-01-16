В Азербайджане в настоящее время ветеранам назначается соцвыплата в размере 80 манатов - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время ветеранам назначается социальная выплата в размере 80 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Министерством проводится определенная работа в вопросе трудоустройства ветеранов. Думаю, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос об увеличении социальных выплат населению", - добавил А.Алиев.

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