TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, продолжается лечение 10 человек, пострадавших в результате взрыва 15 января в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом в пятницу Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что из 9 человек, которые в настоящее время проходят лечение в ожоговом центре при Наримановском медицинском центре, состояние 3 остается стабильно тяжелым, а состояние 6 - средней тяжести.

В соответствующем отделении Клинического медицинского центра продолжается лечение 1 пострадавшего. Двое выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, что в результате взрыва погибли 9 человек, 24 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

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