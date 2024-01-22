В Азербайджане за получение взятки арестован экс-глава регионального управления образования

БАКУ /Trend/ - Арестовано бывшее должностное лицо, обвиняемое в получении взятки.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации о незаконных действиях Гаджиева Руфата Малик оглу, работавшего в 2017-2022 годах директором Губинского районного отдела образования (ныне упразднен) и до 27 ноября 2023 года - директором Губа-Хачмазского регионального управления образования министерства науки и образования, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Были выявлены серьезные подозрения в неоднократном получении Руфатом Гаджиевым взятки от отдельных лиц на сумму в 53 тысячи манатов (за продление трудового договора, назначение на должность директора школы, непроведение соответствующих проверок в школах, а также оказание общего покровительства по службе).

На основании предварительных доказательств Руфату Гаджиеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (Неоднократное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

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