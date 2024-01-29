Государственные инвестиции в "озеленение" экономики в Азербайджане растут из года в год - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Государственные инвестиции в "озеленение" экономики, модернизацию инфраструктуры, внедрение инновационных подходов в Азербайджане растут из года в год. Путь развития Азербайджана характеризуется "зеленым" вектором.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на I Бакинском молодежном мероприятии по климатическим переговорам.

Она отметила, что ровно 15 лет назад Рамочная конвенция ООН по изменению климата предусматривала расширение статуса молодежных организаций. Тем самым им была предоставлена возможность получать официальную информацию, участвовать в конференциях, встречах, а также оказывать поддержку.

"Сегодня в Баку, городе-организаторе COP29, прозвучат голоса прогрессивной молодежи из Турции, Грузии, Ирана, России, Белоруссии, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, отражающие усилия в борьбе с изменением климата.

Этот шаг был адекватным ответом на растущее число молодежных организаций и их обоснованное требование стать частью процесса принятия климатических решений. Потому что решения, принятые сегодня по климатической политике, в конечном итоге определяют наше будущее", - сказала она.

У.Тагиева подчеркнула, что впервые в истории переговоров по Конвенции ООН об изменении климата идеи и голоса молодежи оказались в центре внимания с принятием манифеста Youth4Climate на PreCOP26 (ЮСС).

"На этом мероприятии также присутствовала представительница Азербайджана, школьница (теперь уже студентка) и была одним из активных членов азербайджанской делегации на COP28.

С гордостью хочу отметить, что более 60 процентов азербайджанской делегации на CОР28 состояла из молодежи.

Они давали информацию о проделанной Азербайджаном работе в области изменения климата, о масштабных проектах, реализуемых в нашей стране благодаря мудрой и дальновидной политике главы государства, о планах, которые будут способствовать снижению последствий изменения климата и международным усилиям", - отметила она.

По ее словам, одним из ярких событий двухнедельной повестки конференции стал тематический день, посвященный молодежи, детям и образованию.

"И конечно же мероприятие, организованное в нашем павильоне с участием иностранных гостей, было встречено с большим интересом.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что наш климатический чемпион был назначен, чтобы представлять молодежь на COP29, который пройдет в Азербайджане. В течение двух лет активистка молодежного движения Лейла Гасанова будет вносить свой вклад в повестку дня переговоров по климату.

Будем надеяться, что страны смогут поддерживать повышение глобальной температуры на уровне не более чем на 1,5 градуса.

Молодежь все больше осознает трудности и риски, связанные с климатическим кризисом.

Мобилизация мировой молодежи в этом направлении еще раз демонстрирует их большой потенциал в продвижении инновационных идей", - добавила У.Тагиева.

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