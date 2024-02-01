Уголовная коллегия Верховного суда в прошлом году отменила решения по 209 делам

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года из 3 391 дела, находящихся в производстве Уголовной коллегии, 2 272 дела были рассмотрены по существу. Из рассмотренных 2 272 дел судебный акт по 1 877 делам сохранен в силе, по 209 делам - отменен, по 186 делам - изменено решение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сообщено на заседании Пленума Верховного суда, посвященном итогам 2023 года.

В прошлом году в Верховном суде из 5 597 дел, находящихся в кассационном производстве гражданской коллегии, 5 246 были связаны с гражданскими делами, 345 - с признанием и исполнением в Азербайджанской Республике постановлений иностранных судов.

Было отмечено, что из 5 246 гражданских дел, состоявших в производстве в 2023 году, 4 024 дела были рассмотрены по существу, из них судебные акты по 3 080 делам были сохранены без изменений, судебные акты по 889 делам отменены, кассационное производство по 15 делам прекращено, судебные акты по 40 делам изменены.

Из 3 756 дел, находящихся в производстве административной коллегии, по существу рассмотрено 2 590 дел. Из рассмотренных 2 590 дел судебные акты по 2 057 делам сохранены в силе, по 479 делам отменены, кассационное производство по 22 делам прекращено, судебные акты по 12 делам изменены и производство по 20 делам прекращено.

В 2023 году из 801 дела, находящегося в производстве коммерческой коллегии, 768 дел касались коммерческих споров, 33 дела были связаны с признанием и исполнением в Азербайджанской Республике постановлений иностранных судов. Из 768 дел, находившихся в производстве, 569 дел были рассмотрены по существу, из них судебный акт по 447 делам сохранен без изменений, судебный акт по 119 делам отменен, а кассационное производство по трем делам прекращено.

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