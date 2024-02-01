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Состав Счетной комиссии парламента Азербайджана сформирован заново

Общество Материалы 1 февраля 2024 13:42 (UTC +04:00)
Состав Счетной комиссии парламента Азербайджана сформирован заново

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня на первом пленарном заседании в рамках весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) был рассмотрен законопроект "О создании Счетной комиссии Милли Меджлиса".

Как сообщает в четверг Trend, согласно проекту, предлагается создать Счетную комиссию в следующем составе: Эльдар Гулиев, Эльнур Аллахвердиев, Рауф Алиев, Эмин Гаджиев, Севиндж Гусейнова, Садагат Велиева, Михаил Забелин.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Таким образом, состав Счетной комиссии, сформированной на осенней сессии парламента, не изменился.

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