Стало известно количество вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за последний месяц

БАКУ /Trend/ - За последний месяц в Азербайджане была введена 281 доза вакцины против нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 44 человека были вакцинированы первой дозой, 25 - второй, 183 - третьей и более дозами и 29 человек - бустерной дозой после положительного результата.

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 970 733 (первая доза вакцины - 5 413 680, вторая - 4 884 398, третья и более доз - 3 406 119). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 536 человек.

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