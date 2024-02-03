Венгрия экстрадировала в Баку азербайджанца, находящегося в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Министерством юстиции Азербайджанской Республики в эффективном сотрудничестве с соответствующими структурами иностранных государств продолжаются мероприятия по задержанию и доставке в Азербайджан лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства юстиции, 3 февраля ведомством была осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного лица, находящегося в международном розыске.

Так, было установлено, что Али Гусейнов, обвиняемый в совершении преступления по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (мошенничество с причинением крупного ущерба), находился в Венгерской Республике, где и был арестован.

В результате запроса министерства об экстрадиции этого лица и получения согласия на основании всех представленных необходимых документов, соответствующих международным процедурам, ответственными сотрудниками Управления международного сотрудничества министерства юстиции и пенитенциарной службы - А.Гусейнов был доставлен в Азербайджан из Венгрии. На основании решения суда, задержанный был помещен в Бакинский следственный изолятор.

Министерством продолжаются меры в этой области, чтобы обеспечить принцип справедливости наказания, который играет исключительную роль в борьбе с преступностью, не позволяя преступникам чувствовать себя свободными и в безопасности в любой точке мира.

Отметим, что в прошлом месяце из Колумбии было экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске, а также достигнута договоренность об экстрадиции в Азербайджан из стран Евровы двух лиц, совершивших киберпреступления, а также преступления против собственности.

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