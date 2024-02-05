В музыкальной школе в Ходжалы обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В музыкальной школе, расположенной в Ходжалы, обнаружены боеприпасы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудниками Ходжалинского районного отделения полиции обнаружено и изъято из музыкальной школы, расположенной в селе Ханабад, 11 автоматов "Калашников", три пулемета "ПК", три гранатомета "РПГ-7", 10 гранатометных снарядов, 14 воспламенителей, гранатомет "МУХА", один газовый поршень в кремневой раме пулемета марки "ПК", 35 автоматных магазинов, четыре автоматных прицела, 30 ручных гранат "F1", 45 воспламенителей для гранат, ручная граната "М-75", 19 820 патронов калибра 5,45 мм, 8 050 патронов калибра 7,62 мм и другие боеприпасы.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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