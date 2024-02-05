Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) начал регистрацию маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе BCC, присоединиться к программе может любой желающий старше 21 года, независимо от места жительства.

"Маршалы, которые будут задействованы в программе, получат возможность стать незаменимыми участниками Гран-при и в то же время ощутить азарт гонки с ближайшей к трассе дистанции.

Каждому маршалу, успешно завершившему гоночные выходные, будет вручена международная лицензия, предоставленная Азербайджанской автомобильной федерацией и принятая Международной Автомобильной федерацией (FIA). Эта лицензия позволит маршалам участвовать в турнирах не только в Азербайджане, но и в других странах, принимающих Гран-при Формулы 1 и другие спортивные автосоревнования", - говорится в сообщении пресс-службы.

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