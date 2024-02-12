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Джаваншир Гулиев успешно прооперирован

Общество Материалы 12 февраля 2024 15:24 (UTC +04:00)
Джаваншир Гулиев успешно прооперирован

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Операция заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джаваншира Гулиева прошла успешно.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила заведующая отделом пропаганды, информации и аналитического анализа Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Василя Вахидгызы.

"Хорошие новости пришли от близких Джаваншира Гулиева, операция прошла успешно, все в порядке", - добавила В.Вахидгызы.

Отметим, что утром 5 февраля Джаванширу Гулиеву, который находился в Турции, стало плохо, и его госпитализировали. По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева.

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