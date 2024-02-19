Назван объем соцуслуг, оказанных в Азербайджане семьям шехидов и участникам войны

БАКУ /Trend/ - В рамках мер социальной поддержки, осуществляемых министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, 105 тысячам лиц, являющихся членами семей шехидов и ветеранами войны, в послевоенный период были назначены 118 тысяч ежемесячных социальных выплат, 22,5 тысячи лиц назначена единовременная выплата.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в период после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов, лиц с инвалидностью в связи с войной расширилась в 5 раз, им было предоставлено 6 000 квартир и частных домов, лицам с инвалидностью, полученной в связи с войной - 494 автомобиля. 11 тысячам человек, являющихся членами семей шехидов и участниками войны, оказаны 57,3 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитации.

2 094 человека с инвалидностью, связанной с войной, обеспечены 50,7 тысячи средств реабилитации, в том числе 462 человека - 483 современными высокотехнологичными протезами. Обеспечена занятость 20,9 тысячи человек, являющихся членами семей шехидов и участниками войны, в том числе 10,4 тысячи человек привлечены к программе самозанятости.

В послевоенный период пакет социальной поддержки охватил 128 тысяч человек, им была оказана 331 тысяча услуг соцподдержки, говорится в сообщении ведомства.