Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начаты работы по созданию устойчивых условий для возвращения и расселения бывших вынужденных переселенцев в село Алибейли Зангиланского района, которое будет заново отстроено.

Об этом в среду Trend сказали в Службе восстановления, строительства и управления № 1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Представляем вниманию читателей часть концептуального проекта села Алибейли.

Отметим, что в селе Алибейли на первом этапе будет построено 197 частных жилых домов для 772 жителей.

Площадь проектируемой территории села составляет 170,31 га.

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