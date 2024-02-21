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Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)

Общество Материалы 21 февраля 2024 17:13 (UTC +04:00)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Начаты работы по созданию устойчивых условий для возвращения и расселения бывших вынужденных переселенцев в село Алибейли Зангиланского района, которое будет заново отстроено.

Об этом в среду Trend сказали в Службе восстановления, строительства и управления № 1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Представляем вниманию читателей часть концептуального проекта села Алибейли.

Отметим, что в селе Алибейли на первом этапе будет построено 197 частных жилых домов для 772 жителей.

Площадь проектируемой территории села составляет 170,31 га.

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Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
Представлена часть концептуального проекта села Алибейли Зангиланского района (ФОТО)
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