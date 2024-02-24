У азербайджанской гимнастки Сельджан Махсудовой хороший потенциал – тренер из Франции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова имеет хороший потенциал.

Об этом в субботу сказал Trend тренер сборной Франции по прыжкам на батуте Гийом Буржон.

"Сельджан Махсудова прекрасно выступает, у нее хороший потенциал, желаю ей успехов в достижении спортивных целей", - сказал французский тренер.

Гийом Буржон отметил, что остался доволен выступлением французских гимнастов в полуфинальных соревнованиях индивидуальных прыжков на батуте.

"На соревнования в Баку мы приехали с позитивным настроем. Конечно, у нас цель хорошо выступить, завоевать награды", - сказал французский тренер.

Он рассказал, что приезжает в Баку уже в девятый раз.

"Организация соревнований здесь неизменно на хорошем уровне. В Азербайджане живут добрые, чуткие люди, всегда готовые оказать поддержку и помощь", - добавил Гийом Буржон.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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