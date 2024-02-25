Кубок мира в Баку: гимнастка из Китая завоевала золотую медаль в программе индивидуальных прыжков на батуте

БАКУ /Trend/ - Спортсменка Сюэин Чжу, представляющая Китай, с результатом 56.920 балла завоевала "золото" в программе индивидуальных прыжков на батуте на Кубке мира в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная награда у Анжелы Бладцевой (нейтральный атлет), выступление которой судьи ценили на 56.590 балла. "Бронзу" с результатом 56.080 балла завоевала Яна Лебедева (нейтральный атлет).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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