Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида

Общество Материалы 26 февраля 2024 12:56 (UTC +04:00)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

"Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений против нашего народа. В связи с этим руководство Министерства здравоохранения Азербайджана посетило памятник «Крик матери», воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложило цветы к памятнику и почтило память жертв геноцида. Наш народ никогда не забудет Ходжалинскую трагедию", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Лента

Лента новостей

Читать все новости