Сотрудники СГБ Азербайджана посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида "Крик матери".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Было отмечено, что в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одной из самых кровавых трагедий в истории человечества, начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида "Крик матери", установленный в Хатаинском районе города Баку.

Отметим, что сегодня со дня геноцида в Ходжалы минует 32 года. Армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

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