Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - Опубликована еженедельная информация (19.02.2024 - 25.02.2024) об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане за этот период было обнаружено 95 противопехотных и 44 противотанковые мины, 112 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 945,7 гектара.

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