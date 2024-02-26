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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 26 февраля 2024 16:37 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Опубликована еженедельная информация (19.02.2024 - 25.02.2024) об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане за этот период было обнаружено 95 противопехотных и 44 противотанковые мины, 112 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 945,7 гектара.

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