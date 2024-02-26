Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - От имени Израиля я выражаю свои искренние соболезнования азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Сегодня мы вспоминаем жертв, которые были убиты в Ходжалы в 1992 году. От имени Израиля я выражаю искренние соболезнования народу Азербайджана. Боль наших азербайджанских друзей глубоко резонирует с нами", - подчеркивается в публикации.

Посол также упомянул, что такие зверства, как бессмысленная резня невинных людей, включая детей, женщин и стариков, в их домах, "вынуждают нас продолжать бороться с несправедливостью и ненавистью и защищать нашу общую человечность".

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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