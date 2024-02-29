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Предусмотрено строительство 10 новых станций бакинского метро

Общество Материалы 29 февраля 2024 15:54 (UTC +04:00)
Предусмотрено строительство 10 новых станций бакинского метро

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - У таких городов, как Москва и Барселона, нет Генерального плана, а у Баку есть.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности" сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

Он отметил, что согласно плану, предусматривается строительство 10 новых станций метро.

"План строительства метро был утвержден Наблюдательным советом", - добавил Алиханов.

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