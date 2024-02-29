Эмин Амруллаев прокомментировал драку школьниц в Баку

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту инцидента между двумя девушками в поселке Шувелян.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Я не вижу здесь никакой пользы или примерного поведения в осуждении учителей и школ. Мы ожидаем, чтобы к учителям не относились неуважительно. Неуважение к учителям недопустимо.

Случаи преступлений среди подростков происходят не только в нашей, но и в других странах. При решении той или иной проблемы важно соблюдать обязательные правила", - добавил Э.Амруллаев.

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