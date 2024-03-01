НИИ травматологии и ортопедии минздрава Азербайджана провел научно-практическую конференцию

БАКУ /Trend/ - Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (ETTOİ) министерства здравоохранения совместно с Азербайджанским ортопедическим обществом 1 марта провел научно-практическую конференцию на тему «Курс артропластики и артроскопии: область плечевого сустава и колена».

Как сообщает Trend, в конференции приняли участие заместитель министра здравоохранения Азербайджана Ильгар Гасымов, главный врач ETTOİ Кямиль Эйвазов, представители посольства Турции, Бакинского представительства TİKA, высших учебных и медицинских учреждений нашей страны, известные ученые и врачи Турции в этой области, в том числе профессора Ведат Шахин, Мухаммет Бейбарс Атаоглу и Улунай Канатлы, доценты Мустафа Озер, Мехмет Али Токгез, Инси Хазал Айяс и другие.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. Участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Целью мероприятия является совместная оценка достижений и возможностей в области травматологии и ортопедии, продуктивный обмен идеями по обсуждаемым темам, рассмотрение возможностей применения инновационных практик и создание условий для совместной деятельности.

Выступивший со вступительной речью заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов поприветствовал участников мероприятия от имени министра здравоохранения Теймура Мусаева и подчеркнул важность и актуальность обсуждаемой темы. По его словам, перед национальным здравоохранением поставлено несколько приоритетных целей: «Среди них можно отметить улучшение качества обслуживания и доступности медицинской помощи. И самое главное – повысить уровень удовлетворенности населения медицинской помощью. Для этого системы здравоохранения должны использовать все ресурсы медицинской науки. В этой работе непрерывное медицинское образование играет важную роль».

«Сегодняшняя научно-практическая конференция посвящена одной из самых актуальных областей медицины – травматологии и ортопедии. Надеюсь, что научно-практическая конференция будет полезна для каждого участника, и состоится продуктивный обмен идеями по обсуждаемым темам», - отметил заместитель министра здравоохранения Азербайджана.

На научно-практической конференции, состоявшейся с участием около 200 врачей, были заслушаны доклады об актуальных научных и практических аспектах травматологии.

Конференция продолжилась панельными сессиями. В ходе сессий специалисты из Азербайджана и Турции выступили с докладами на темы «Артропластика коленного сустава», «Хирургические методы восстановления мениска», «Артроскопия плечевого сустава» и другие темы. В завершение были проведены тематические обсуждения и даны ответы на вопросы.

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