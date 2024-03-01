Проведена жеребьевка среди семей, которые вернутся в Физули

БАКУ /Trend/ - 1 марта в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась жеребьевка среди семей, которые будут переселены в город Физули на очередном этапе.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководящие лица Госкомитета, представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), исполнительной власти Физулинского района и Общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 139 семей. В соответствии с составом семьи им предоставлены 49 двухкомнатных, 73 трехкомнатных и 17 четырехкомнатных квартир. Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности процесса размещения вынужденных переселенцев.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые в скором времени вернутся на постоянное место жительства в город Физули, отметили, что испытывают огромную радость, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за условия, созданные на освобожденных от оккупации территориях, а также за оказанное внимание и заботу.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в ближайшие дни отправятся в город Физули.

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