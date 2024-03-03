Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся XI классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, Абшеронском районе, Гяндже-1, Геранбойском, Гейгельском, Нафталане, Шамкире, Гедабекском, Ширванском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальян, Уджар, Исмаиллы, Кюрдамирском, Агсуйском, Зардабском, Лянкяранском, Джалилабадском, Астаринском, Бардинском, Тертерском, Евлахском, Агдеринском (средняя школа села Талыш), Шекинском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязаньском и Шабранском районах, средней школе № 131 на острове Чилов, а также для выпускников высших учебных заведений с преподаванием на английском и французском языках.

Как сообщает Trend со ссылкой ГЭЦ, Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).