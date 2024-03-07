Дома можно чего-то добиться, но в Леверкузене шансов будет мало - экс-футболист сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дома еще можно чего-то добиться, но в Леверкузене шансов будет очень мало.

Как сообщает в четверг Trend, об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Экс-футболист подчеркнул, что "Карабах" в отличие от первого матча группового этапа с "Байером" дома провел хорошую игру.

Он также прокомментировал предстоящий матч между "Карабахом" и "Байером", который состоится сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в Баку. Султанов верит, что матч с немцами будет очень зрелищным.

""Байер" - это такой соперник, что о стопроцентной победе в поединке с ним трудно думать. Мы всегда многого хотим от "Карабаха". Конечно, лучше победить. Но главное - посмотреть зрелищный матч. "Байер" очень опасен. Мы знаем, что этот соперник - лучшая команда Европы на сегодняшний день, а Хаби Алонсо - лучший тренер. По этой причине "Карабаху" придется очень тяжело. Мы можем хорошо сыграть дома и чего-то добиться, но в Леверкузене у нас очень мало шансов. Я верю, что поддержка болельщиков сегодня будет великолепной для агдамского клуба", - добавил Д.Султанов.

Отметим, что матч "Карабах" - "Байер", который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начнется в 21:45 по местному времени.

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