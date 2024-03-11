Азербайджан является лидером по качеству дорог на постсоветском пространстве - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - По качеству дорог Азербайджан занимает 27-е место среди 141 страны мира и является лидером среди постсоветских государств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на слушаниях в парламенте на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По его словам, только в 2023 году в Азербайджане проложено 881 км новых автомобильных дорог.

"В целом за последние 20 лет в стране было реконструировано и отремонтировано 21 000 км дорог (2 000 км из которых приходятся на Баку), построено 500 мостов. Несмотря на большую работу, проделанную за последние 20 лет, Баку сегодня также сталкивается с некоторыми проблемами в этой сфере", - отметил Т.Миркишили.

Он упомянул, что в прошлом году в Азербайджан было импортировано 96 тысяч автомобилей, за которых выплачено 1,7 миллиарда долларов США.

"По сравнению с 2022 годом это число увеличилось на 28,7 процента (21 400 единиц).

В 2023 году в Азербайджане собрано 5 200 автомобилей.

Главной проблемой люди считают пробки, качество дорог, нехватку парковочных мест, низкое качество общественного транспорта. Многие видят в решении этой проблемы расширение дорог, строительство магистралей, создание большого количества парковочных мест. Люди считают, что причиной возникновения проблем также является нарушение правил градостроительства за последние 15-20 лет", - добавил Т.Миркишили.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!