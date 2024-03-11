Названо число назначений инвалидности в Азербайджане в январе-феврале 2024 года

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана установило инвалидность 7,9 тысяче человек.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, 3,8 тысячи из них получили первоначальную инвалидность, а 4,1 тысячи - повторную. После установления инвалидности через электронную систему этим лицам в проактивном порядке назначены социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) по инвалидности.

За последние два месяца в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги 18 тысячам лиц с инвалидностью.

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