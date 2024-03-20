В Физули впервые пройдут сборы - каждая страна хочет участвовать в "Кубке Президента" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz , на этот раз гостем программы стал пресс-секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вусал Гурбанов.

Гость рассказал о нынешнем интересе к этому виду спорта и международной регате "Кубок Президента-2024", которая пройдет в мае в Азербайджане. Он также оценил шансы азербайджанских спортсменов на Летних Олимпийских играх в Париже-2024 и озвучил дальнейшие планы федерации.

Представляем читателям видеоверсию интервью:

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